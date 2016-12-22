Женщина забралась на статую Свободы после акции протеста

Неизвестная забралась на подножие статуи Свободы в Нью-Йорке после митинга против иммиграционной политики США, ее задержали сотрудники полиции, передает телеканал Fox News.

По его данным, полицейские вели с ней переговоры на протяжении четырех часов. Все это время женщина находилась на высоте около 45 метров — у ноги статуи. Из-за инцидента монумент был временно закрыт, а находившихся на его территории людей эвакуировали.

Ранее у статуи Свободы задержали шесть активистов организации Rise and Resist. Они выступали против политики США в отношении нелегальных мигрантов и вывесили у пьедестала монумента баннер с призывом упразднить иммиграционную и таможенную полицию США.

Однако, по словам Rise and Resist, они не имеют отношения к инциденту с женщиной у статуи свободы.