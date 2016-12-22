Костин рассказал о продаже сербской «дочки» ВТБ за €10 млн.

Российский банк ВТБ договорился о продаже своей «дочки» в Сербии за €10 млн., рассказал глава банка Андрей Костин, передает ТАСС.

По его словам, покупатель VTB Banka a.d. Beograd нашелся в Центральной Европе. «По-моему, процесс пошел достаточно далеко, там какой-то покупатель есть. По-моему, кто-то из стран Центральной Европы, на мой взгляд, не россиянин», — добавил Костин.

При этом сумму инвестиций в сербский банк глава ВТБ назвал «небольшой». Решение о выходе из капитала VTB Banka a.d. Beograd набсовет ВТб принял 29 июня.

Костин не уточнил, кто именно купил дочернюю организацию и когда будет закрыта сделка.

У ВТБ есть несколько дочерних компаний, в том числе банки в Армении, Белоруссии, Сербии, Грузии, Украине, Казахстане и Азербайджане.