Банкам предложили передать оборонные кредиты в ПСБ с дисконтом

Владимир Путин поручил создать схему передачи оборонных кредитов в ПСБ. Кредиты будут выкупаться с дисконтом и сопровождаться передачей капитала. А ПСБ будет не единственным уполномоченным банком для гособоронзаказа

Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Владимир Путин дал поручение правительству совместно с ЦБ предусмотреть в поправках к закону о гособоронзаказе передачу Промсвязьбанку (ПСБ) кредитов, которые российские банки выдали предприятиям военно-промышленного комплекса, и остатков средств на счетах по сделкам в рамках гособоронзаказа. Передача кредитов должна проходить вместе с инструментами капитала, указано в копии документа (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник РБК, знакомый с содержанием поручения). Срок по поручению — 6 июля 2018 года.

Необходимость создания оборонного банка, в качестве которого выбран санируемый ПСБ, была вызвана увеличением санкционного давления на Россию со стороны западных стран, в первую очередь США, и возможностью распространения жестких санкций на российские банки. Общий объем кредитов, которые может получить новый оборонный банк, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов оценивал в 1 трлн руб.

Спорный капитал

Проект поправок в закон о гособоронзаказе (документ есть у РБК) предполагает, что права требований к оборонным предприятиям — исполнителям гособоронзаказа Промсвязьбанк выкупит по балансовой стоимости с дисконтом на установленный ЦБ минимальный размер резерва (для разных кредитов от нуля до 51% без учета проблемных долгов). Одновременно банки передадут ПСБ капитал, «достаточный для покрытия рисков по кредитам». Параметры передачи капитала в проекте поправок не прописаны.

Подлинность документа подтвердил источник РБК на банковском рынке. Другой источник РБК, знакомый с процессом согласования, подтвердил подлинность и актуальность положений, содержащихся в проекте поправок, на текущий момент, но подчеркнул, что он будет дорабатываться. «Это не финальный и даже не полуфинальный вариант, скорее, групповой этап [согласования]», — заметил он.

Перечень передаваемых кредитов будет устанавливать правительство, следует из текста поправок. На то, чтобы передать капитал, у банков будет не более шести месяцев после передачи кредита, говорится в тексте документа. При этом процесс передачи должен быть завершен в 2018 году. Правительство также должно определить порядок списания безнадежных долгов оборонных компаний при их передаче в Промсвязьбанк. Согласно поправкам, будет составлен перечень денежных обязательств, которые прекращаются полностью или частично. В ЦБ на запрос РБК не ответили, в Минфине отказались от комментариев.

Промсвязьбанк не будет единственным уполномоченным банком для гособоронзаказа — как следует из документа, у головных исполнителей остается возможность обслуживаться в банках из списка уже существующих уполномоченных банков. В настоящее время список засекречен, но в соответствии с последним​ опубликованным (на 1 ноября 2017 года) в число уполномоченных банков входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР, Россельхозбанк.​

Сразу во второе чтение

Поправки в закон «О государственном оборонном заказе», определяющие схему передачи в ПСБ оборонных кредитов и капитала из других банков, должны быть приняты Госдумой в текущую сессию — до 26 июля, а переход прав требований по кредитам осуществлен до 1 января 2019 года. Для того чтобы успеть, необходимые изменения в законодательство планируется вносить не отдельным законопроектом, а в виде поправок ко второму чтению к одному из уже находящихся на рассмотрении Госдумы законопроектов, сообщил РБК источник на банковском рынке и подтвердил источник, знакомый с ходом подготовки документа.

В предыдущей версии законопроекта, о которой рассказывали источники РБК, схема была более жесткой — обеспечить передачу вместе с кредитами капитала в размере 30% от суммы переданных кредитов. А схема передачи кредитов прописана не была. Тогда Сбербанк и ВТБ выступили против такого подхода. «Первоначальный план был, на мой взгляд, дикий», — говорил в интервью телеканалу РБК глава ВТБ Андрей Костин, отмечая, что требовать передачи капитала вместе с кредитами от банков не очень правильный подход. «Понимаете, нежалко поделиться было бы, если бы у ВТБ и у Сбербанка сегодня были источники пополнения капитала, как они были раньше, — сетовал Костин. — Сейчас эти источники закрыты из-за санкций, поэтому единственным источником капитала является наша собственная прибыль. Наверное, будет несправедливо, что этой прибылью мы должны фактически делиться с другими».

О неготовности передавать капитал в ПСБ п​о предыдущей схеме на собрании акционеров Сбербанка в начале июня заявлял и его глава Герман Греф. «Это просто нереально», — отмечал он, подчеркивая отсутствие правовых механизмов такой передачи. При этом Греф допустил возможность передачи субординированных кредитов.

«Базовый принцип состоит в том, чтобы передать Промсвязьбанку ровно столько капитала, сколько потребуется для того, чтобы банк поставил его на баланс, не привлекая собственный капитал», — обозначал позицию правительства по этому вопросу в интервью «РИА Новости» замминистра финансов Алексей Моисеев. «По моему представлению, для каждого кредита будет своя схема», — отмечал он.​