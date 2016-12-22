ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,59 62,83 EUR Нал. 74,15 73,28 USD Бирж. 63,28 +0,13 EUR Бирж. 73,66 +0,05 USD ЦБ. 63,23 +0,01 EUR ЦБ. 73,71 +0,01 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6555,80 -23,20 IMOEX 2308,02 +0,28% RTSI 1148,83 +0,12% Brent 78,04 +1,36% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
Банкам предложили передать оборонные кредиты в ПСБ с дисконтом
Лента новостей
Правительство Ирана заблокировало доступ к криптовалютным биржам 15:05, Крипто Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе 15:05, РБК и ГАЗ Генпрокуратура поручила проверить дело Оюба Титиева после заключения СПЧ 14:50, Общество Мосгорсуд отменил арест топ-менеджера «Роснано» Андрея Горькова 14:48, Общество От «пирамиды» до «елочки»: как за 150 лет изменилась футбольная тактика 14:45, Спорт Двух российских игроков включили в символическую сборную 1/8 финала ЧМ 14:45, Спорт Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 14:42, РБК и Schneider Electric Песков сообщил о намерении Путина встретиться с эмиром Катара 14:37, Политика Как криптовалютный рынок пережил первый месяц лета 14:35, Крипто Биткоины для ДНР: ополченец Морячок покупает скандальную криптобиржу 14:33, Финансы Мособлизбирком закупит перед выборами 3 млн крышек для консервирования 14:31, Политика Ростуризм объяснил проблемы туроператоров завышенными ожиданиями 14:28, Общество WhatsApp обвинили в распространении приведших к гибели людей фейков 14:27, Общество Английского болельщика оштрафовали за порчу памятника у арены «Спартак» 14:22, Общество Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 14:19, Спецпроект РБК Спорт Роскачество и Росстандарт проверят АЗС после сообщений о недоливе топлива 14:10, Бизнес Банкам предложили передать оборонные кредиты в ПСБ с дисконтом 14:03, Финансы ГК «Пионер» застроит жильем 30 га у метро «Варшавская» 13:59, Строительство Глава «Натали Турс» связал проблемы туроператора с успехом сборной России 13:53, Бизнес Вице-премьер Максим Акимов вошел в совет директоров РЖД 13:51, Экономика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 13:48, РБК и «Шелл» В Петербурге аргентинца оштрафовали за продажу билетов на ЧМ 13:47, Общество Какие бьюти-средства можно взять в самолет 13:45, Спецпроект РБК PINK С оптовки в интернет: как превратить швейную фабрику в доходный бизнес 13:42, Свое дело Один человек погиб и пять ранены в результате стрельбы в Сент-Луисе 13:37, Общество Siri перебила министра обороны Британии во время выступления в парламенте 13:29, Общество Информационный взрыв: как мировые лидеры используют big data 13:21, Партнерский материал Путин подписал поправки в бюджет на 2018 год 13:18, Экономика
Банкам предложили передать оборонные кредиты в ПСБ с дисконтом
Финансы, 14:03
0
Банкам предложили передать оборонные кредиты в ПСБ с дисконтом
Владимир Путин поручил создать схему передачи оборонных кредитов в ПСБ. Кредиты будут выкупаться с дисконтом и сопровождаться передачей капитала. А ПСБ будет не единственным уполномоченным банком для гособоронзаказа
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Владимир Путин дал поручение правительству совместно с ЦБ предусмотреть в поправках к закону о гособоронзаказе передачу Промсвязьбанку (ПСБ) кредитов, которые российские банки выдали предприятиям военно-промышленного комплекса, и остатков средств на счетах по сделкам в рамках гособоронзаказа. Передача кредитов должна проходить вместе с инструментами капитала, указано в копии документа (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник РБК, знакомый с содержанием поручения). Срок по поручению — 6 июля 2018 года.

Необходимость создания оборонного банка, в качестве которого выбран санируемый ПСБ, была вызвана увеличением санкционного давления на Россию со стороны западных стран, в первую очередь США, и возможностью распространения жестких санкций на российские банки. Общий объем кредитов, которые может получить новый оборонный банк, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов оценивал в 1 трлн руб.

Спорный капитал

Проект поправок в закон о гособоронзаказе (документ есть у РБК) предполагает, что права требований к оборонным предприятиям — исполнителям гособоронзаказа Промсвязьбанк выкупит по балансовой стоимости с дисконтом на установленный ЦБ минимальный размер резерва (для разных кредитов от нуля до 51% без учета проблемных долгов). Одновременно банки передадут ПСБ капитал, «достаточный для покрытия рисков по кредитам». Параметры передачи капитала в проекте поправок не прописаны.

Сбербанк и ВТБ забраковали схемы передачи капитала в оборонный банк
Финансы

Подлинность документа подтвердил источник РБК на банковском рынке. Другой источник РБК, знакомый с процессом согласования, подтвердил подлинность и актуальность положений, содержащихся в проекте поправок, на текущий момент, но подчеркнул, что он будет дорабатываться. «Это не финальный и даже не полуфинальный вариант, скорее, групповой этап [согласования]», — заметил он.

Перечень передаваемых кредитов будет устанавливать правительство, следует из текста поправок. На то, чтобы передать капитал, у банков будет не более шести месяцев после передачи кредита, говорится в тексте документа. При этом процесс передачи должен быть завершен в 2018 году. Правительство также должно определить порядок списания безнадежных долгов оборонных компаний при их передаче в Промсвязьбанк. Согласно поправкам, будет составлен перечень денежных обязательств, которые прекращаются полностью или частично. В ЦБ на запрос РБК не ответили, в Минфине отказались от комментариев.

Промсвязьбанк не будет единственным уполномоченным банком для гособоронзаказа — как следует из документа, у головных исполнителей остается возможность обслуживаться в банках из списка уже существующих уполномоченных банков. В настоящее время список засекречен, но в соответствии с последним​ опубликованным (на 1 ноября 2017 года) в число уполномоченных банков входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР, Россельхозбанк.​

Сразу во второе чтение

Поправки в закон «О государственном оборонном заказе», определяющие схему передачи в ПСБ оборонных кредитов и капитала из других банков, должны быть приняты Госдумой в текущую сессию — до 26 июля, а переход прав требований по кредитам осуществлен до 1 января 2019 года. Для того чтобы успеть, необходимые изменения в законодательство планируется вносить не отдельным законопроектом, а в виде поправок ко второму чтению к одному из уже находящихся на рассмотрении Госдумы законопроектов, сообщил РБК источник на банковском рынке и подтвердил источник, знакомый с ходом подготовки документа.

В предыдущей версии законопроекта, о которой рассказывали источники РБК, схема была более жесткой — обеспечить передачу вместе с кредитами капитала в размере 30% от суммы переданных кредитов. А схема передачи кредитов прописана не была. Тогда Сбербанк и ВТБ выступили против такого подхода. «Первоначальный план был, на мой взгляд, дикий», — говорил в интервью телеканалу РБК глава ВТБ Андрей Костин, отмечая, что требовать передачи капитала вместе с кредитами от банков не очень правильный подход. «Понимаете, нежалко поделиться было бы, если бы у ВТБ и у Сбербанка сегодня были источники пополнения капитала, как они были раньше, — сетовал Костин. — Сейчас эти источники закрыты из-за санкций, поэтому единственным источником капитала является наша собственная прибыль. Наверное, будет несправедливо, что этой прибылью мы должны фактически делиться с другими».

О неготовности передавать капитал в ПСБ п​о предыдущей схеме на собрании акционеров Сбербанка в начале июня заявлял и его глава Герман Греф. «Это просто нереально», — отмечал он, подчеркивая отсутствие правовых механизмов такой передачи. При этом Греф допустил возможность передачи субординированных кредитов.

«Базовый принцип состоит в том, чтобы передать Промсвязьбанку ровно столько капитала, сколько потребуется для того, чтобы банк поставил его на баланс, не привлекая собственный капитал», — обозначал позицию правительства по этому вопросу в интервью «РИА Новости» замминистра финансов Алексей Моисеев. «По моему представлению, для каждого кредита будет своя схема», — отмечал он.​

Авторы: Анна Михеева, Екатерина Литова, Алина Фадеева.
Теги: Миноборны , Промсвязьбанк , Минфин , оборонный заказ
Главное
Глава «Натали Турс» связал проблемы туроператора с успехом сборной России Бизнес
Материалы по теме
С будущим опорным банком для оборонки поделятся активами на 1 трлн руб. Финансы
Банк «Ростеха» не будет передавать активы в новый банк для оборонки Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter