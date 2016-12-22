Появилось видео с отравленным около Солсбери человеком

Телеканал Sky News опубликовал в своем Twitter кадры госпитализации отравленного в британском городе Эймсбери человека (город находится неподалеку от Солсбери).

Видео: Sky News

На видео показано, как медик в сопровождении двух полицейских загружает в машину скорой помощи медицинскую каталку с человеком, при этом не видно, кто именно лежит на носилках: мужчина или женщина.

Ранее в полиции сообщали, что 30 июня в Эймсбери медики прибыли на вызов в дом на Магглтон-роуд, где женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Спустя несколько часов в больницу доставили проживавшего в том же доме мужчину со схожими симптомами. По информации Daily Mirror, пострадали 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули.

По данным The Sun, у отравленных в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были зафиксированы похожие симптомы. По версии властей Великобритании, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», а к инциденту причастна Москва. В России отрицали все обвинения Лондона.