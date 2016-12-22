ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,71 62,74 EUR Нал. 74,27 73,19 USD Бирж. 63,28 +0,13 EUR Бирж. 73,66 +0,06 USD ЦБ. 63,23 +0,01 EUR ЦБ. 73,71 +0,01 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6691,00 +110,60 IMOEX 2302,69 +0,05% RTSI 1146,35 -0,10% Brent 77,99 +1,30% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
Летчик Ярошенко поблагодарил Москалькову за попытки вернуть его в Россию
Лента новостей
Нейроинтерфейсы: реальный телекинез, искусственная сетчатка и игры 18:20, РБК и Ингосстрах AP узнало об идее Трампа о военном вторжении в Венесуэлу 18:20, Политика ВЭБ запланировал «вторую волну» сокращений сотрудников 18:12, Финансы Госдума поддержала посещение родственниками пациентов в реанимации 18:08, Общество Акции-чемпионы: футбол колумбийцев вдохновляет болельщиков и инвесторов 18:05, Quote Выгодная имитация: зачем мировая промышленность строит нейросети​ 17:56, Партнерский материал Летчик Ярошенко поблагодарил Москалькову за попытки вернуть его в Россию 17:51, Общество Названа дата прощания с игроком КВН из команды «Пирамида» Алборовым 17:50, Общество Вице-премьер Дагестана стал фигурантом уголовного дела и лишился поста 17:34, Политика В Федерации автовладельцев рассказали о недоливавших топливо компаниях 17:32, Бизнес В Сочи иномарка протаранила группу пешеходов 17:31, Общество Головин назвал возможный выход в финал ЧМ-2018 «обычным порядком вещей» 17:24, Спорт Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 17:20, Спецпроект РБК Спорт Умерла бывшая участница «Дома-2» Полина Лобанова 17:18, Общество Холманских на Уралвагонзаводе займется соцпроектами 17:06, Политика В лагере в Ленинградской области отравились 16 детей 17:01, Общество В Иране задержали накопившего две тонны золота «монетного султана» 17:00, Общество Глава «Натали Турс» заявил о готовности продать компанию 16:55, Общество Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 16:55, РБК и Ингосстрах Сбербанк потребовал от обанкротившейся «дочки» турецкой Palmali ₽13 млрд 16:52, Бизнес СК начал проверку по факту смерти участника команды КВН «Пирамида» 16:48, Общество Мошенники отмыли $761 млн при помощи криптовалют в 2018 году 16:47, Крипто Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Ростовской области 16:47, Общество Кредитная история: что ждет жилищное строительство без участия дольщиков 16:43, Финансы Чемпионат мира заинтересовал россиян больше пенсионной реформы 16:39, Общество Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 16:37, РБК и «Шелл» Глава Минприроды анонсировал создание новой системы экомониторинга 16:33, Общество Эксперты назвали ключевой способ достижения цели майского указа 16:32, Экономика
Летчик Ярошенко поблагодарил Москалькову за попытки вернуть его в Россию
Общество, 17:51
0
Летчик Ярошенко поблагодарил Москалькову за попытки вернуть его в Россию

Российский летчик Константин Ярошенко написал письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, поблагодарив ее «за многочисленные, настойчивые попытки» вернуть его на родину. Копию письма предоставила РБК пресс-служба омбудсмена.

«Вы единственная из властей РФ кто, несмотря ни на какую политическую обстановку и двусторонние отношения между РФ и США, официально обратились с запросом к властям США о моей передаче властям РФ», — указал летчик.

«Основываясь только на фактах из моего дела, видно, что власти США умышленно нарушают фундаментальные права человека, нормы международного права и взятые ими международные обязательства», — подчеркнул Ярошенко. По его словам, речь идет о Пакте о гражданских и политических прав, Конвенции ООН против пыток и бесчеловечного обращения и наказания, Венской Консульской конвенции.

Он также обвинил Минюст США, «который, с полного одобрения и покрывательства судебной системы США, сфабриковал и сфальсифицировал «дело» против него.

Ярошенко пожаловался, что для тюрем США является нормой «неоказание медицинской помощи, ужасные условия содержания, плохое питание (все посылки и передачи запрещены), коллективные наказания, оказание давления». «Я уверен, что власти США и Либерии не захотят, чтобы моя семья довела все процессы до конца. Все это послужит лишь серьезным рычагом для оказания давления на власти США о моей выдаче властям РФ, пусть даже по конвенции о переводе меня в тюрьму РФ», — подчеркнул летчик.

Ранее Ярошенко пожаловался на ухудшение условий содержания и состояния здоровья после перевода из тюрьмы «Форт-Дикс» в исправительное учреждение города Данбери.

Летчика задержали в Либерии в 2010 году и передали властям США. Ярошенко обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы. В 2017 году Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать россиянина, но американский лидер не нашел для этого оснований.

Теги: Константин Ярошенко , Татьяна Москалькова , американская тюрьма
Главное
ВЭБ запланировал «вторую волну» сокращений сотрудников Финансы
Материалы по теме
Российские дипломаты посетили летчика Ярошенко в тюрьме в США Политика
Летчик Ярошенко пожаловался на ухудшение условий содержания в США Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter