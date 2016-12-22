Летчик Ярошенко поблагодарил Москалькову за попытки вернуть его в Россию

Российский летчик Константин Ярошенко написал письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, поблагодарив ее «за многочисленные, настойчивые попытки» вернуть его на родину. Копию письма предоставила РБК пресс-служба омбудсмена.

«Вы единственная из властей РФ кто, несмотря ни на какую политическую обстановку и двусторонние отношения между РФ и США, официально обратились с запросом к властям США о моей передаче властям РФ», — указал летчик.

«Основываясь только на фактах из моего дела, видно, что власти США умышленно нарушают фундаментальные права человека, нормы международного права и взятые ими международные обязательства», — подчеркнул Ярошенко. По его словам, речь идет о Пакте о гражданских и политических прав, Конвенции ООН против пыток и бесчеловечного обращения и наказания, Венской Консульской конвенции.

Он также обвинил Минюст США, «который, с полного одобрения и покрывательства судебной системы США, сфабриковал и сфальсифицировал «дело» против него.

Ярошенко пожаловался, что для тюрем США является нормой «неоказание медицинской помощи, ужасные условия содержания, плохое питание (все посылки и передачи запрещены), коллективные наказания, оказание давления». «Я уверен, что власти США и Либерии не захотят, чтобы моя семья довела все процессы до конца. Все это послужит лишь серьезным рычагом для оказания давления на власти США о моей выдаче властям РФ, пусть даже по конвенции о переводе меня в тюрьму РФ», — подчеркнул летчик.

Ранее Ярошенко пожаловался на ухудшение условий содержания и состояния здоровья после перевода из тюрьмы «Форт-Дикс» в исправительное учреждение города Данбери.

Летчика задержали в Либерии в 2010 году и передали властям США. Ярошенко обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы. В 2017 году Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать россиянина, но американский лидер не нашел для этого оснований.