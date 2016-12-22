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Умерла бывшая участница «Дома-2» Полина Лобанова
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Умерла бывшая участница «Дома-2» Полина Лобанова
Общество, 17:18
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Умерла бывшая участница «Дома-2» Полина Лобанова

В Москве умерла экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Полина Лобанова. Об этом РБК сообщил редактор журнала «Дом-2» и знакомый девушки Антон Беккужев.

«Да, могу подтвердить ее гибель. Вскрытия еще не было, точная причина не установлена. По предварительным данным — отравление наркотическими препаратами», — сообщил Беккужев.

Полина Лобанова (Фото: @pela_lobanova / Instagram)

Девушка принимала участие в проекте «Дом-2» с октября по декабрь 2017 года.

В конце июня бывшая участница «Дома-2» Анастасия Тарасюк выпала из окна 19-го этажа одного из элитных столичных жилых комплексов. По информации «Пятого канала», это был ЖК «Золотые ключи» в районе Раменки, где Тарасюк снимала квартиру с начала июня. Следователи начали проверку по факту смерти девушки. Тарасюк участвовала в проекте «Дом-2» в течение одного месяца в 2013 году.

Теги: «Дом-2» , смерть , реалити-шоу
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