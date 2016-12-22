Бывшая участница шоу «Дом-2» выпала из окна в Москве

Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Тарасюк выпала из окна одного из элитных жилых комплексов в Москве. Об этом сообщается на сайте шоу. Редактор журнала «Дом-2» Антон Беккужев подтвердил РБК, что это официальный сайт проекта.

Как отмечается в сообщении, Тарасюк выпала с 19 этажа. Она скончалась на месте. Погибшая переехала в квартиру 6 июня, говорится в сообщении.

По факту произошедшего ведется следствие.

Как отмечает «Пятый канал», инцидент произошел в жилом комплексе «Золотые ключи» в районе Раменки, где девушка снимала квартиру.

Анастасия Тарасюк принимала участие в шоу «Дом-2» в 2013 году. Она оставалась на проекте один месяц.