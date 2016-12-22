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Глава Минприроды анонсировал создание новой системы экомониторинга
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Глава Минприроды анонсировал создание новой системы экомониторинга
Общество, 16:33
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Глава Минприроды анонсировал создание новой системы экомониторинга

На совещании у помощника президента Андрея Белоусова обсуждался вопрос о создании системы мониторинга экологических показателей по типу «Гисметео». Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на экспертном совете в министерстве по экологическому контролю в сфере обращения с отходами, сообщает корреспондент РБК.

«Вот у меня иконка. Я зашел и знаю, какая погода. Также я должен знать, что творится в атмосферном воздухе, какая вода: это все нам только предстоит создать. Все это — показатели качества жизни людей, и с этой работой нам придется справиться, поскольку президент нам показал это в своем указе», — сказал Кобылкин.

Совещание у Белоусова было посвящено обсуждению нацпроекта «Экология». «В 2024 году мы должны оценить итоговую работу по снижению выбросов в атмосферу в 12 городах. Для этого мы должны создать систему ежедневного и ежегодного мониторинга ключевых показателей: воды, воздуха. Скорее всего систему эту нам предстоит создать на базе Росгидромета, на это, наверное, нужны будут бюджетные средства», — отметил министр.

Президент Владимир Путин на прямой линии 7 июля назначил Кобылкина и вице-премьера Алексея Гордеева, занимающегося вопросами охраны природы, ответственными за решение экологических проблем страны. Глава государства подчеркнул, что в России до 2024 года должны быть созданы 200 заводов по утилизации отходов.

После прямой линии в Минприроды сообщали, что начали подготовку нацпроекта «Экология», согласно которому должны быть ликвидированы 200 незаконных свалок и мусорных полигонов, а также опасные для экологии объекты.

Теги: Минприрода , экология , мониторинг , Дмитрий Кобылкин
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