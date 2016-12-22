Песков рассказал о поздравлении Путиным Трампа с Днем независимости США

Президент Владимир Путин направил своему американскому коллеге Дональду Трампу поздравление с Днем независимости США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Провозглашающая независимость США от Великобритании декларация была принята в 1776 году. Ежегодно по всей стране американцы отмечают этот национальный праздник парадами и запусками салютов.

Сотрудники Федерального бюро расследований 3 июля 2018 года арестовали 48-летнего Мапла Хейтса в Кливленде, который готовил теракт в городе во время празднования Дня независимости США По данным спецслужб, мужчина поддерживал «иностранную террористическую организацию», его задачей было отыскать место для расположения бомбы, чтобы нанести максимальный ущерб.