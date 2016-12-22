ФБР арестовало подозреваемого в подготовке теракта на День независимости

ФБР арестовало сообщника террористической организации, готовившей теракт в Кливленде во время празднования 4 июля (День независимости США), заявил официальный представитель прокуратуры города Майк Тобин. Об этом сообщает The Washington Post.
Под стражу взят 48-летний мужчина, житель Мапл Хейтс — юго-восточного пригорода Кливленда. Он поддерживал «иностранную террористическую организацию», которая планировала устроить взрыв в городе во время парада и салюта на День независимости. Под видом члена «Аль-Каиды» (запрещена в России) с мужчиной встретился сотрудник ФБР. В плане настоящих террористов жителю Кливленда отводилась функция найти место, где бомба сможет нанести наибольший ущерб. На сообщника террористов спецслужбы вышли после того, как проанализировали его публикации в соцсетях. Имя подозреваемого не сообщается.
Кроме того, в ФБР выяснили, что похожая атака планировалась и в Филадельфии.
В феврале за пособничество террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) жителю Нью-Йорка дали 18 лет тюрьмы. Он помогал жителю Нью-Джерси выехать в Иорданию, чтобы вступить в ряды ИГ.