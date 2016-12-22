Двое раненых при стрельбе в шведском городе Эребру скончались

Два человека, которых ранили при стрельбе в городе Эребру на юге Швеции, скончались в больнице, сообщает местное отделение телеканала SVT со ссылкой на полицию.

Всего ранены были три человека, все они были доставлены в больницу.

Полиция квалифицировала два случая как убийство и один — как покушение на убийство. Подозреваемый арестован, сообщила телеканалу прокурор Сара Хансен.

Вечером 3 июля в Эребру произошла перестрелка с участием нескольких человек. Отмечалось, что двое пострадавших — мужчины в возрасте 20 лет, их личности были определены. Личность третьего раненого правоохранители собирались установить. ​Полиция назвала инцидент покушением на убийство.

18 июня на юге Швеции в городе Мальме также произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека. Нападавший стрелял из автоматического оружия. Всего он сделал около 20 выстрелов.