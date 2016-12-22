Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме. Всего по стране зафиксировано 21,5 тыс. случаев заболеваний, сообщает ведомство.

«Рост заболеваемости связан с особенностями эпидпроцесса, которые характеризуются сезонностью (начинается сезон муссонов и сильная жара)», — отмечает Роспотребнадзор.

При этом вспышка лихорадки отмечается в городах Дананге, Ханое и Хошимине. В южных провинциях страны с начала года зарегистрировали более 5 тыс. случаев заболевания. При этом четыре случая заболевания лихорадкой Денге привели к летальному исходу.

Ведомство подчеркивает, что за пять месяцев 2018 года в России было зарегистрировано 113 случаев заболевания лихорадкой. В 2017 году заболели 196 человек, а в 2016 году — 145.​ Россияне заразились во Вьетнаме, Таиланде, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконге и на Мальдивских островах.

В марте житель Барнаула Герасим Григорьев заразился лихорадкой Денге в Таиланде и впал в кому. Его состояние было стабильно тяжелым, в результате чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В январе Роспотребнадзор предупредил об обострении в Перу ситуации с лихорадкой Денге, малярией, лихорадкой Зика и чикунгунья, а также желтой лихорадкой.