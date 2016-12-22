Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадках и малярии в Перу

Роспотребнадзор предупредил россиян о сложной эпидемиологической обстановке в Перу и попросил учитывать эту информацию при планировании поездок. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Среди опасных болезней упомянуты лихорадка денге, малярия, лихорадки Зика и чикунгунья и желтая лихорадка.
В Роспотребнадзоре напомнили, что Перу занимает второе (после Бразилии) место в Южной Америке по заболеваемости малярией. С 2000 по 2015 год там зарегистрировано более 200 тыс. случаев.
Также в 2017 году зарегистрировано 1733 подозрения на лихорадку чикунгунья, более 700 случаев подтверждены лабораторно.
В ведомстве напомнили, что единственной мерой профилактики желтой лихорадки является прививка, которую необходимо сделать как минимум за 10 дней до выезда.
11 января Роспотребнадзор выпустил предупреждение о распространении в ЮАР смертельной болезни — листериоза.