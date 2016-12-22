В новом сезоне «Табакерка» сменит название

Московский театр, известный как «Табакерка» (официальное название Театр-студия под руководством Олега Табакова), сменит название и с нового сезона будет называться «Театром Олега Табакова». Одновременно изменится и логотип театра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

«Табакерка» закрыла свой 32-й сезон 1 июля 2018 года, новый сезон откроется 4 сентября. По словам нового худрука Владимира Машкова, сцены театра на Чаплыгина и Сухаревской ждет «модернизация».​

В апреле новый худрук театра Владимир Машков предложил переименовать театр. «Должен быть ТОТ — Театр Олега Табакова», — сказал тогда он.

«Табакерка» была основан в 1987 году. Машкова назначили худруком театра 6 апреля 2018 года после смерти Олега Табакова. ​Машков заявил, что собирается продолжать традиции театра, «который будет существовать здесь и сейчас».



Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Машков — его ученик. Раньше он работал в качестве режиссера и в «Табакерке», и в Московском художественном театре, который также возглавлял Табаков.

