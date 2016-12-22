Экс-министр обороны Украины назвал составителей «расстрельного списка»

Список из 47 журналистов, потенциальных жертв по делу о покушении на Аркадия Бабченко, был составлен украинскими властями, заявил бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко в эфире телеканала NEWSONE.

«Нужно быть идиотами или считать кого-то идиотами, что кто-то сидит в ФСБ такой глупый, складывает список из 47 человек и разослал его CМСками», — рассказал Гриценко.

Этот список, по мнению бывшего министра обороны, был составлен с целью запугать журналистов и поставить их в зависимость от украинской власти. Гриценко отметил, что таким образом им хотели «закрыть рот», чтобы они меньше высказывались против Киева.

​В начале июня издание «Страна.ua» со ссылкой на источники опубликовало список, включающий 47 украинских журналистов и блогеров, которым «угрожает смерть от рук киллеров». Источник издания в Службе безопасности Украины рассказал, что этот список в конце мая передал подозреваемый в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман «куратору Дмитрию». Однако затем в СБУ заявили, что этот список был составлен российскими спецслужбами.

29 мая полиция и украинские власти сообщили об убийстве в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. Но на следующий день стало известно, что Бабченко жив, а покушение было инсценировано властями. После этого СБУ заявила о планах организатора покушения на Бабченко убить 30 человек.