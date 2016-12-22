Число жертв крушения парома в Индонезии увеличилось до 29
Общество, 08:44
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Число жертв крушения парома в Индонезии увеличилось до 29
Число погибших в результате крушения парома, который затонул накануне у берегов острова Сулавеси в Индонезии, увеличилось до 29, сообщает Reuters.
По данным агентства, еще 41 человек считаются пропавшими без вести. 69 человек удалось спасти.
Паром, на борту которого были около 40 пассажиров, затонул у берегов острова Сулавеси 3 июля. Reuters сообщал, что судно находилось недалеко от берега.
Официальный представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии рассказал, что предварительной причиной крушения стала пробоина в левом борту.