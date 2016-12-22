Мединскому назначили нового заместителя
Политика, 07:22
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Мединскому назначили нового заместителя
Главу департамента туризма и региональной политики Министерства культуры России Ольгу Ярилову назначили заместителем главы ведомства. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минкультуры.
Согласно документу на сайте правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев уже подписал распоряжение о назначении Яриловой на пост заместителя главы Минкультуры.
В середине июня Медведев принял отставку первого замминистра культуры Владимира Аристархова. Кроме того, председатель кабмина освободил от должности статс-секретаря Александра Журавского.