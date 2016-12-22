Депутат Рады призвал «залить» Россию спиртом и водкой

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна призвал «залить» Россию водкой и спиртом. Об этом политик сказал в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, Киеву для победы в «экономической войне» над Москвой необходимо продавать России все подряд. «Залить их спиртом, водкой. Все продавать. Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме высоких технологий», — сказал Барна.

Депутат выразил мнение, что благодаря подобному сценарию Украина будет пополнять свой бюджет, а Россия будет индустриально деградировать. Он также заявил, что деградация в России будет происходить и за счет того, что на ее территории нет производств.

Говоря о движении Украины к подъему в экономическом пространстве, Барна привел в пример Китай. По словам парламентария, Пекину удалось развиться посредством роста экспорта.

В июне депутат Рады Вадим Рабинович обвинил украинские власти в обнищании населения страны. Он указал на рост цен на продукты и напомнил об отсутствии отпусков у большей части сограждан.