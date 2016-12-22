Посольство России ответило Times о малочисленности фанатов из Англии

Немногочисленность английских болельщиков на чемпионате мира по футболу в России — результат того, что их отговаривали от поездок в страну. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter в ответ на соответствующую статью The Times.

«Сюрприз: The Times жалуется, что в Москве слишком мало английских фанатов — после месяцев попыток отговорить их ехать в Россию!», — следует из сообщения.

К твиту приложен снимок статьи The Times, где говорится о том, что на матч Великобритании с Колумбией английские фанаты купили почти в два раза меньше билетов, чем колумбийские.

В то же время английские болельщики уже стали известны из-за правонарушений во время чемпионата. Так, английский суд наказал трех болельщиков за нацистские приветствия в баре Волгограда, где британская сборная играла с командой Туниса. Одному из них запретили в течение нескольких лет посещать матчи сборной за рубежом. Еще двух болельщиков сняли с шедшего в Волгоград поезда после пьяной драки. Их привлекли к административной ответственности.