Куратора «электронного правительства» уволили из Минкомсвязи

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что Козырев освобожден от должности по его просьбе.

В конце июня Козырев подтвердил РБК, что написал заявление об отставке.

По данным источника «Ведомостей», он должен покинуть Минкомсвязь 9 июля. Собеседник газеты объяснил уход ​Козырева «естественной ротацией команды», в которой сменился руководитель. Главой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, созданного на базе Министерства связи и массовых коммуникаций, в мае назначили Константина Носкова.

Козырев стал замминистра в октябре 2013 года. В ведомстве занимался развитием «электронного правительства».





