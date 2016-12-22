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Куратора «электронного правительства» уволили из Минкомсвязи
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Куратора «электронного правительства» уволили из Минкомсвязи
Технологии и медиа, 21:35
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Куратора «электронного правительства» уволили из Минкомсвязи

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что Козырев освобожден от должности по его просьбе.

В конце июня Козырев подтвердил РБК, что написал заявление об отставке.

Из Минкомсвязи уходит куратор «электронного правительства»
Технологии и медиа

По данным источника «Ведомостей», он должен покинуть Минкомсвязь 9 июля. Собеседник газеты объяснил уход ​Козырева «естественной ротацией команды», в которой сменился руководитель. Главой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, созданного на базе Министерства связи и массовых коммуникаций, в мае назначили Константина Носкова.

Козырев стал замминистра в октябре 2013 года. В ведомстве занимался развитием «электронного правительства». 


 

Теги: Минкомсвязи , отставка
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