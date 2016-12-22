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В World Class прокомментировали пропажу часов Rolex у клиентки в Москве
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В World Class прокомментировали пропажу часов Rolex у клиентки в Москве
Общество, 21:18
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В World Class прокомментировали пропажу часов Rolex у клиентки в Москве

В фитнес-клубе World Class объяснили, что часы Rolex у клиентки пропали из-за того, что она забыла закрыть шкафчик перед тем, как идти на тренировку. Об этом РБК сообщила управляющий директор клуба World Class «Город столиц» Дарья Смирнова.

«Наша служба безопасности проверяла систему, факта вскрытия ящика не было. Предположительно, девушка оставила часы в открытом ящике, когда перекладывала вещи, и, забыв закрыть его, ушла на тренировку. Когда она вернулась, в шкафчике часов уже не было», — сказала Смирнова.

Она добавила, что кроме часов у девушки «ничего не пропало».

Ранее источники в столичном ГУ МВД и в территориальном отделе полиции сообщили РБК о том, что 2 июля у одной из посетительниц фитнес-клуба World Class из шкафчика украли часы Rolex, деньги и другие ценности. Стоимость часов оценили в 1 млн руб. Отмечалось, что пострадавшая — 26-летняя замдиректора неназванной компании.

Теги: World Class , часы , Москва
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