У посетительницы World Class в Москве из шкафчика украли часы Rolex
Общество, 17:47
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У посетительницы World Class в Москве из шкафчика украли часы Rolex
У одной из посетительниц спортивного клуба World Class в районе «Москва-Сити» из шкафчика для хранения вещей украли часы Rolex стоимостью 1 млн руб. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.
Инцидент произошел накануне, 2 июля, во второй половине дня в фитнес-клубе на Пресненской набережной. Жертва случившегося — 26-летняя заместитель директора коммерческой компании, какой именно — не уточняется.
Помимо часов у девушки украли также деньги и другие ценности, рассказал собеседник в полиции. По его словам, шкафчик находился под электронной охраной. Полиция проводит расследование, устанавливает обстоятельства произошедшего, добавил он.