МВД Грузии подтвердило задержание подозреваемого в убийстве пилота Су-24

В Грузии задержан гражданин Турции, разыскиваемый по линии Интерпола, передает грузинский телеканал «Рустави-2» со ссылкой на заявление МВД. Как ранее сообщили турецкие СМИ, его подозревают в причастности к расстрелу в Сирии российского пилота Су-24 Олега Пешкова в 2015 году.

Правоохранители рассказали, что подозреваемого задержали 27 июня, он находился в розыске за совершение преступлений в Турции.

В настоящее время мужчина, который оказался гражданином Турции Серканом Куртулушем, находится в тюрьме города Кутаиси.

Ранее о его задержании, сославшись на прокуратуру, рассказала турецкая газета The Hurriet. Сообщалось, что Анкара направила в Тбилиси запрос о выдаче преступника, который обвиняется на родине в организации преступной группировки.

Российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем F-16 в ноябре 2015 года. Оба пилота смогли катапультироваться — штурману удалось спастись, а командира Пешкова расстреляли с земли.

В Турции тогда заявили, что самолет нарушил воздушное пространство страны, в России эти обвинения отвергли. Российский МИД потребовал у Анкары найти и выдать всех, кто причастен к этому инциденту.

Основным подозреваемым стал Альпарслан Челик, которого в 2017 году приговорили к пяти годам лишения свободы за незаконное хранение оружия. При этом, по словам его адвоката, приговор не касался убийства российского летчика.