Цена на нефть марки WTI впервые с 2014 года поднялась выше $75 за баррель
Экономика, 18:26
0
Цена на нефть марки WTI впервые с 2014 года поднялась выше $75 за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $75 за баррель впервые с конца 2014 года. Согласно данным на сайте Интерконтинентальной биржи ICE, к 16:54 мск нефть стоила $75,23.
Reuters сообщил, что ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила в воскресенье, что из-за блокировки отгрузки сырья в портах, захваченных боевиками, потери могут составить 850 тыс. барр./день.
Страны ОПЕК+ договорились на встрече, прошедшей 23 июня, об увеличении добычи нефти на 1 млн барр./сутки. С инициативой о временном увеличении добычи выступали Россия и Саудовская Аравия.