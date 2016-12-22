ФСБ решила прекратить дело в отношении ректора петербургского вуза

Петербургское управление ФСБ отправило в Невский районный суд города ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в «ТамТам».

«Уголовное дело поступило в суд с ходатайством следователя о его прекращении и назначении Бачевскому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — говорится в сообщении. Отмечается, что Бачевский свою вину признал.

По данным пресс-службы судов, Бачевский с января по декабрь 2015 года передал в аренду государственную собственность, находящуюся в распоряжении вуза. Ректор заключил девять договоров с различными организациями без проведения конкурсов или аукционов, а также без согласования с учредителем вуза. В итоге собственность находилась в незаконной аренде с апреля 2015 года по конец апреля 2016 года. В результате вуз недополучил более 3,585 млн руб.

В мае 2017 года «РИА Новости» и «Фонтанка» узнали, что ректор Бачевский был задержан сотрудниками ФСБ после обысков в вузе. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

12 мая Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил Бачевского под домашний арест на один месяц и 22 дня. В ноябре 2017 года суд временно отстранил его от должности ректора Университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича.