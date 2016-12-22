Фигуранту ДТП с гибелью беременной женщины предъявили обвинение

Экс-сотруднику университета «Синергия» Михаилу Исаханову предъявили обвинения в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

МВД квалифицировало уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), рассказал адвокат, добавив, что подал апелляцию.

Как уточнил РБК представитель потерпевших Андрей Мишонов, они рассчитывают, что позднее обвинение переквалифицируют по ч. 4 ст. 264 (то же преступление, но совершенное в состоянии опьянения).

По его словам, Исаханов отказался от полноценного медосвидетельствования и лишь прошел проверку на алкотестере. «18 июня был составлен протокол об отказе от медосвидетельствования, что согласно примечанию к ст. 264 УК РФ приравнивается к вождению в состоянии опьянения», — рассказал Мишонов.

Адвокат подозреваемого пояснил РБК, что Исаханов прошел медосвидетельствование на следующий день после аварии. «Алкотестер показал ноль промилле. На следующий день ему провели полное освидетельствование», — заверил адвокат.

По его словам, Исаханов частично признал вину. «Он признал, что действительно управлял этим автомобилем, но не признал вину, потому что считает, что у него не было технической возможности избежать столкновения», — рассказал адвокат.

Авария со смертельным исходом произошла 18 июня на улице Верхняя Масловка в Москве. Водитель не справился с управлением и сбил двух женщин на тротуаре. Одна из пострадавших, находившаяся на позднем сроке беременности, спустя неделю умерла в больнице. Вторая женщина находится в медучреждении, ее перевели из реанимации в обычную палату.

31-летний Исаханов являлся сотрудником департамента регионального развития «Синергии», уточнили ранее РБК в пресс-службе университета. Сейчас он арестован.