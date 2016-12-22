ГЛОНАСС и ракетно-космическая корпорация получили новых руководителей

Генеральным директором АО «ГЛОНАСС» стал Игорь Милашевский — бывший вице-президент «ВымпелКома» и экс-советник главы Минкомсвязи, такое решение приняло общее собрание акционеров. Об этом говорится в сообщении компании.

Милашевский — кандидат технических наук, выпускник Киевского высшего инженерного радиотехнического училища ПВО и адъюнктуры Минобороны​. Руководил департаментом госполитики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи. Также занимал пост министра транспорта и связи Чечни. Работал директором службы развития операций, коммерческим директором и вице-президентом по маркетингу и продажам компании «ВымпелКом» и ее «дочек».

​Милашевский сменил в должности гендиректора ГЛОНАСС Андрея Жерегелю, который, в свою очередь, сейчас стал генеральным директором Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

О назначении Жерегели на этот пост стало известно 30 июня, тогда же в «Роскосмосе» сообщили, что Юрий Власов, возглавлявший ранее ОРКК, назначен советником руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.