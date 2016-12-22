«Роскосмос» подтвердил назначение экс-главы ОРКК советником Рогозина

На должность советника руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по военно-космической тематике назначен бывший гендиректор Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Юрий Власов, подтвердили РБК информацию в «Роскосмосе».
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджера одного из предприятий космической промышленности и высокопоставленного сотрудника «Роскосмоса» сообщал, что Власову предложили стать советником Рогозина.
Юрий Власов с 1983 по 2012 год прошел путь от инженера-испытателя до начальника управления ракетно-космических вооружений и средств ракетно-космической обороны Министерства обороны. С 2015 года он занимал пост главы ОРКК.
По словам источников «Коммерсанта», на посту главы ОРКК Власова 2 июля сменит бывший глава АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля.