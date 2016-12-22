Boeing экстренно сел во Внуково из-за срабатывания датчиков задымления

Boeing 737 Utair, летевший из Москвы в Сургут, экстренно вернулся во Внуково из-за того, что в салоне сработали датчики задымления

Boeing 737 авиакомпании Utair в аэропорту Внуково. Декабрь 2017 года (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Самолет Boeing экстренно вернулся во Внуково, после того как сработали датчики задымления, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Самолет действительно вернулся, пассажиры вышли из него, в настоящее время готовится запасной борт. Исследуется причина срабатывания датчиков [задымления]», — сказал сотрудник пресс-службы.

Решение вернуться было принято экипажем воздушного судна. «Самолет выполнял рейс в Сургут, однако после вылета из Внуково экипаж доложил о задымлении в пассажирском салоне. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, задымление произошло в кабине пилота. «Сейчас прошла эвакуация пассажиров самолета», — сказал собеседник агентства.

Boeing 737-800 авиакомпании Utair, вылетевший в Сургут из Москвы в 20:27, вернулся в аэропорт Внуково в 20:32, следует из данных онлайн-табло.

Вернувшийся во Внуково Boeing принадлежит Utair, подтвердили РБК в пресс-службе авиакомпании. «Рейс UT247 Москва — Сургут вернулся во Внуково из-за неприятного запаха в салоне. Наземные службы не обнаружили никаких неисправностей. Utair готовит к вылету резервный борт», — говорится в сообщении.