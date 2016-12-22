Россия и Саудовская Аравия предложили изменить систему мониторинга ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак и министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по телефону обсудили ситуацию на рынке нефти. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, поступившем в РБК.

Во время разговора Новак и Халид аль-Фалих обсудили последние тенденции на мировом рынке нефти. Министры обменялись информацией о планах двух стран по производству нефти для удовлетворения спроса в летний период с учетом решений, принятых на 174-й встрече конференции ОПЕК и министерской встрече стран ОПЕК и не входящих в организацию государств в Вене. Тогда стороны решили снизить коллективный уровень добычи нефти со 147% в мае 2018 года до 100%, начиная с 1 июля. Таким образом, будет увеличена добыча примерно на 1 млн барр. нефти в сутки.

Министры также обсудили вопрос об изменении методики мониторинга. Стороны договорились поручить совместному техническому комитету разработать соответствующую процедуру и внести ее на рассмотрение комитета по мониторингу.