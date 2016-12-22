Трутнев предложил платить за сообщения об экологических нарушениях

Вице-премьер и представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил платить гражданам за информацию об экологических нарушениях. Об этом он заявил на совещании с главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым, сообщает ТАСС.

«Только усилиями государственных контролирующих органов мы экологическую ситуацию не улучшим. Надо вовлекать население в эту работу, причем я не вижу ничего страшного, если люди в этом случае будут получать какую-то часть от взысканного государством ущерба», — сказал он.

По его словам, подобная практика действует во многих странах мира. Трутнев добавил, что в законодательную базу нужно внести изменения, согласно которым любительские снимки, фиксирующие экологические нарушения, будут приниматься в суде в качестве доказательства. «Нужно, чтобы люди помогали нам защищать природу», — подчеркнул вице-премьер.

Президент Владимир Путин 7 июня во время прямой линии назначил главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего природоохранный блок, ответственными за решение экологических проблем. По словам президента, в стране до 2024 года должны быть построены 200 заводов по утилизации отходов. Гордеев во время прямой линии президента уточнил, что в России сейчас производятся около 70 млн т отходов, из которых перерабатываются только 8%.

В Минприроды отмечали, что начали подготовку нацпроекта «Экология», в рамках которого будут ликвидированы 200 незаконных мусорных полигонов и свалок. Также будут уничтожены опасные для экологии объекты, такие как Красный Бор в Ленинградской области, Байкальский ЦБК, Черная дыра в Нижегородской области.