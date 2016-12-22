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Мосгорсуд отказался рассмотреть жалобу «Кировлеса» к Навальному
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Мосгорсуд отказался рассмотреть жалобу «Кировлеса» к Навальному
Общество, 11:31
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Мосгорсуд отказался рассмотреть жалобу «Кировлеса» к Навальному

Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу «Кировлеса», которая касалась решения о взыскании 2 млн руб. с Алексея Навального и еще двух фигурантов уголовного дела о хищении имущества предприятия. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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«Было вынесено определение об отказе в передаче кассационной жалобы на рассмотрение в президиуме Мосгорсуда», — заявили в пресс-службе, уточнив, что решение было вынесено 30 мая.

В июле 2017 года Никулинский суд Москвы постановил взыскать около 2,2 млн руб. с Навального, бизнесмена Петра Офицерова и экс-главы «Кировлеса» Вячеслава Опалева. Таким образом, суд лишь частично удовлетворил гражданский иск «Кировлеса», так как предприятие требовало взыскать более 16 млн руб.

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В «Кировлесе» сочли сумму, указанную в постановлении суда, недостаточной для компенсации ущерба, причиненного фигурантами дела. Защита Навального и Офицерова в свою очередь считала, что суд проигнорировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего их осуждение произвольным применением закона, сообщал «Интерфакс».

В сентябре прошлого года апелляционная инстанция признала решение Никулинского суда Москвы обоснованным, и оно вступило в силу.

Теги: «дело «Кировлеса» , «Кировлес» , Алексей Навальный , Петр Офицеров
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