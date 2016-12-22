Reuters узнал о росте объемов выпуска Tesla Model 3 до 5 тыс. в неделю
Бизнес, 21:56
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Reuters узнал о росте объемов выпуска Tesla Model 3 до 5 тыс. в неделю
Основанная Илоном Маском компания-автопроизводитель Tesla увеличила объемы выпуска автомобилей Tesla Model 3 до 5 тыс. единиц в неделю, сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных рабочих фабрики в Калифорнии.
По словам одного из них, неизвестно, сможет ли Tesla поддерживать такой объем производства. В самой компании не ответили на запрос агентства.
В мае Tesla отчиталась о рекордных убытках в первом квартале 2018 года, общая сумма которых достигла $509,5 млн. В отчетности компании говорилось, что автопроизводитель планирует стать прибыльным в третьем квартале 2018-го при условии выпуска 5 тыс. Tesla Model 3 в неделю.
В июне Маск заявил, что 9% сотрудников компании ждет увольнение. Необходимость сокращения кадров он объяснил изменением структуры Tesla, проведенным с целью сокращения расходов и выхода в прибыль.