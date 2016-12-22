В Крыму в ДТП с грузовиком погибли три человека

Три человека погибли и еще четверо пострадали в результате ДТП с грузовиком в Крыму. Об этом сообщают «Новости Крыма».

Все пострадавшие — подростки в возрасте 16–17 лет, они госпитализированы. По данным ГУ МЧС по республике, сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 02:25. На 29-м километре трассы Симферополь — Николаевка столкнулись «КамАЗ» и ВАЗ-21099. На месте происшествия работали 20 человек и 7 единиц техники, причины аварии устанавливаются. РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава республики Крым.

В конце июня пять человек пострадали в ДТП с грузовиком на трассе Джанкой — Керчь в Советском районе Крыма. Столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и «КамАЗ».

