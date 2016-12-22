В Крыму грузовик столкнулся с микроавтобусом

В Советском районе Крыма столкнулись микроавтобус Volkswagen transporter и грузовой автомобиль «КамАЗ», сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Инцидент произошел на трассе Джанкой — Керчь возле села Маковка. По данным ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, погибших нет. Среди пострадавших нет детей.

На место происшествия направлены службы экстренного реагирования. Всего в ликвидации последствий ДТП задействованы 14 человек и пять единиц техники МЧС и противопожарной службы.

20 июня в результате столкновения грузовика «КамАЗ» и легкового автомобиля Toyota Corolla на трассе Симферополь — Николаевка в Крыму погибли пять человек.