В Уфе из загоревшегося административного здания эвакуировали 50 человек

Спасатели в Уфе эвакуировали из загоревшегося административного здания 50 человек, никто не пострадал. Об этом сообщает агентство «Башинформ».
В здании расположено региональное отделение Всероссийского общества инвалидов. По данным ГУ МЧС России по Башкирии, сообщение о возгорании в здании по адресу: улице Менделеева, 23, поступило в экстренные службы в 06:49 мск. Огонь был потушен в 07:30 мск, в ликвидации последствий пожара участвовали 28 человек и 11 единиц техники. Агентство отмечает, что площадь пожара составила 10 кв. м. Причина пожара устанавливается.
В конце июня в центре Уфы загорелось заброшенное здание 1900 года постройки, тогда пострадал один человек. В тушении пожара участвовали 40 человек и 12 единиц техники, площадь возгорания составила 500 кв. м. По информации «Башинформа», сгорел Доходный дом Видинеева, здание носило статус памятника архитектуры.