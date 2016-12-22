В центре Уфы при пожаре в старинном здании пострадал один человек

В центре Уфы в результате пожара в старинном заброшенном здании пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, передает «Интерфакс».
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в доме на улице Карла Марка-Пушкина. Возгорание произошло на третьем этаже здания. В результате произошедшего никто не пострадал, с места был эвакуирован один пострадавший, который получил ожоги.
Как сообщается на сайте МЧС, в ликвидации возгорания принимали участие 40 человек и 12 единиц техники. По данным портала Ufa1, площадь пожара составила 500 кв.м.
Издание отмечает, что здание было сооружено в 1900 году и там проживали литераторы. Кроме того, оно носило статус памятника архитектуры. Издание «БашИнформ» сообщает, что сгорел Доходный дом Видинеева. Как отмечает портал, фасад строения был облицован красным кирпичом, который был выложен узором, а балконы были украшены литыми металлическими решеткам. В прошлом веке здесь располагались несколько муниципальных и частных контор — биржа труда, страховое общество, гостиница и парикмахерская. Здание предлагали отреставрировать, но до ремонта не дошло. В 2012 году в здании сгорела крыша.