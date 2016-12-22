Экипаж застрявшего в Японии судна вернули в Россию позже на пару недель

Трое граждан России, которые застряли на судне Tredecim в японском порту Вакканай, вернулись на родину. Об этом ТАСС сообщил председатель Дальневосточной региональной организации «Российский профсоюз моряков» Николай Суханов.

«Трое российских граждан вернулись в Россию, вчера поздно вечером они сошли с парохода. Они уже на Сахалине, оттуда будут добираться домой», — рассказал он.

При этом Суханов не уточнил судьбу еще одного моряка, имеющего украинское гражданство. Он отметил, что на Tredecim останется один моряк, прибывший на замену экипажу, для охраны судна.

13 июня представитель генконсульства России в Саппоро Роман Колесников заявил РБК, что владелец Tredecim пообещал найти замену застрявшему в Японии экипажу судна до конца недели (16-17 июня).

Судно Tredecim застряло в порту Вакканай еще в феврале. Оно получило повреждение во льдах, после чего его приставили к стенке в порту для ремонта винтов и других частей. Основная часть экипажа покинула судно сразу. На борту остались четверо россиян и один украинец. Один из граждан России из-за проблем со здоровьем вернулся домой в конце апреля.