Бабченко прокомментировал звонок главе СБУ от российских пранкеров

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что его недоброжелателей «корежит» после неудачи попытки его убить. Об этом он написал в своем Facebook, комментируя звонок российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

Бабченко отметил, что после неудавшегося покушения на него его враги теперь пытаются «нагадить под дверью». «Ну давайте, расскажите мне, что ФСБ здесь ни при чем», — написал журналист

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли главу СБУ, позвонив ему от имени Бабченко. Пранкеры сказали, что на Бабченко напали на улице в Киеве во время просмотра футбольного матча между сборными России и Испании. В разговоре Грицак, по словам пранкеров, перепутал имя журналиста и назвал его Константином. По их версии, глава СБУ пообещал направить сотрудников спецслужб на место «нападения» на Бабченко.

Вован и Лексус объяснили свой розыгрыш желанием поставить главу СБУ «на место тех, кого он обманул историей с Бабченко».

Об убийстве живущего в Киеве с 2017 года российского журналиста Аркадия Бабченко украинские власти сообщили вечером 29 мая. Однако уже 30 мая СБУ заявила, что Бабченко жив и невредим, а его убийство было инсценировкой. Это, рассказал глава спецслужбы, позволило выявить связь между заказчиком и организатором покушения. В Киеве также заявили, что организатор планировал убить всего около 50 человек на Украине. По подозрению в организации покушения был задержан Борис Герман, а также Тарас Стельмашенко.