Мутко не увидел «ничего особенного» в победе сборной России над Испанией

Президент Российского футбольного союза и бывший министр спорта Виталий Мутко прокомментировал победу сборной России над сборной Испании в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу.
«Я считаю, что ничего особенного [не произошло]», — сказал он, соответствующая видеозапись размещена на сайте РФС.
«Команда двигалась к этому и работала очень много, большой подготовительный период прошла. Я думаю, что она заслужила выход в 1/4 финала», — пояснил чиновник.
Мутко поздравил всех футболистов сборной и отметил, что они «все сделали правильно» во время матча. «Команда — это как лицо страны, она должна была подарить праздник и она его подарила», — добавил он.
Глава РФС также отметил, что президент Владимир Путин звонил команде как до, так и после матча. Об этом накануне говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин смотрел матч «от начала до конца».
Основное время матча Россия-Испания, который прошел накануне, 1 июля, закончилось со счетом 1:1, победителя определила серия пенальти. В ней россияне одержали победу со счетом 4:3. Вратарь российской сборной Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком матча.
В матче четвертьфинала сборная России встретится с командой Хорватии, которая также в серии пенальти одержала победу над сборной Дании. Встреча состоится 7 июля в Сочи в 21:00 мск.