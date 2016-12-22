В Лондоне умерла хореограф-постановщик мюзиклов «Кошки» и «Призрак оперы»

Британский хореограф Джиллиан Линн, известная как постановщик мюзикла «Кошки», скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Би-би-си.

Линн умерла в Госпитале принцессы Грейс в центре Лондона. Лондонские театры в знак прощания с хореографом потушили свои огни. Свои соболезнования в Twitter выразил композитор Эндрю Ллойд Уэббер. «Прощай, дорогая Джилли, три поколения британского мюзикла в долгу перед тобой», — написал он.

Джиллиан Линн начала свою карьеру в балете, но наибольших успехов достигла в театре, сотрудничая с Уэббером. Всего она поставила более 60 мюзиклов в театрах Лондона и Нью-Йорка, в том числе мюзиклы «Кошки» и «Призрак оперы».

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