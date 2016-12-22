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Путин назначил нового посла в Молдавии
Политика, 15:19
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Путин назначил нового посла в Молдавии

Президент Владимир Путин назначил нового посла России в Молдавии, им стал Олег Васнецов. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом глава государства освободил от этой должности Фарита Мухаметшина.

Васнецов в 1996–2000 годах был советникам посольства России во Франции, в 2000–2003 годах занимал пост замдиректора департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО МИД России. В 2003–2007 годах был послом России в Конго, с марта 2011-го занимал пост директора департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России.

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Мухаметшин в 1999–2003 годах был начальником департамента по связям с Федеральным собранием, общественными организациями и религиозными объединениями аппарата правительства России. В 2003–2008 годах занимал пост посла России в Узбекистане, с 2008 года работал спецпредставителем президента России по связям с государствами — участниками СНГ.

Ранее источники РБК сообщали, что врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров может выдвинуть в Совет Федерации Мухаметшина. Его кандидатура в качестве сенатора от региона является основной, подчеркнул один из собеседников РБК.

Теги: Владимир Путин , Молдавия , посол России
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