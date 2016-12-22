В Китае объявили о создании инвестфонда-конкурента SoftBank на $15 млрд

Китайская China Merchants Group совместно с лондонской инвестгруппой Centricus и другими неназванными китайскими компаниями создаст инвестфонд China New Era Technology Fund на $15 млрд. Об этом сообщает Financial Times.
Новый инвестфонд должен стать конкурентом для фонда Vision Fund ($100 млрд), основанным японским SoftBank.
Centricus совместно с компанией по управлению капиталами SPF Group будут отвечать за привлечение средств в инвестфонд, которые должны внести правительство Китая, технологические компании и университеты. Выделенные на China New Era Technology Fund средства пойдут на защиту китайского технологического сектора, также не исключается привлечение инвестиций со стороны западных стран.
В мае 2018 года стало известно, что Китай в 2017 году стал лидером по количеству инвестиционных проектов в России — 32 проекта. Второе место заняла Германия с 28 проектами, тройку замыкают США с 19 проектами.