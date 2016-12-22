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Песков ответил на сравнение празднования успеха сборной на ЧМ с 9 мая
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Песков ответил на сравнение празднования успеха сборной на ЧМ с 9 мая
ЧМ-2018, 13:35
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Песков ответил на сравнение празднования успеха сборной на ЧМ с 9 мая

Радость болельщиков после победы российской сборной над Испанией в матче чемпионата мира по футболу сопоставима с хроникой 9 мая 1945 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Восторженные такие эпические оценки вот этого триумфа они понятны с эмоциональной точки зрения. Наверное, если вчера посмотреть на улицы многих российских городов, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года», — сказал Песков. Он отметил, что спорт, в отличие от войны, сближает, а не разъединяет.

Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал статью газеты The Independent, в которой триумф сборной России после победы над Испанией назвали «самым известным с 1945 года».

Москва празднует выход сборной России в 1/4 ЧМ-2018. Фоторепортаж
Общество

Российская футбольная сборная 1 июля обыграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержала российская команда. По данным Mediascope, этот матч посмотрели почти 3 млн москвичей. Теперь российская команда 7 июля встретится со сборной Хорватии в 1/4 финала ЧМ.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 , Дмитрий Песков , победа
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