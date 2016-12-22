Победный матч с Испанией посмотрели почти 3 млн москвичей

Трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная России вырвала в серии пенальти победу у сборной Испании, собрала к экранам телевизоров свыше 2,8 млн москвичей, следует из предварительных данных компании Mediascope. Таким образом, матч посмотрели более чем на 300 тыс. москвичей больше, чем матч с Египтом, или 19,6% всех жителей столицы старше четырех лет (на матче с Египтом было 17,5%).

По данным Mediascope, матч с Испанией смотрели 60,1% всех москвичей, у которых в этот момент был включен телевизор.

Общее число тех, кто по ходу матча хотя бы на минуту переключил свой телевизор на футбол, почти вдвое превысило тех, кто смотрел весь матч (5,144 млн, 36% населения Москвы старше четырех лет).

Сборная России по футболу обыграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победила российская команда — 4:3. При этом вратарь российской сборной Игорь Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара испанских футболистов.