ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,51 62,74 EUR Нал. 73,94 73,05 USD Бирж. 63,15 +0,38 EUR Бирж. 73,52 +0,23 USD ЦБ. 63,14 +0,38 EUR ЦБ. 73,47 +0,48 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6338,80 -30,40 IMOEX 2312,40 +0,72% RTSI 1153,61 -0,05% Brent 78,64 -1,08% DJIA 24271,41 +0,23% Nasdaq 7510,30 +0,09%
Победный матч с Испанией посмотрели почти 3 млн москвичей
Лента новостей
Глава РФПИ оценил доходы бюджета от сделки с ОПЕК в 4 трлн руб. 13:20, Экономика В Кремле не исключили приезда Макрона на матч ЧМ 13:18, Общество В Москве открыли движение по новому Крылатскому мосту 13:17, Общество Песков рассказал о болевшем «от всей души» за сборную Путине 13:16, Политика Путин поздравил Обрадора с победой на выборах президента Мексики 13:15, Политика Песков прокомментировал просьбу пересмотреть систему аккредитации вузов 13:14, Общество Керимов вернулся в Москву после снятия обвинений во Франции 13:07, Политика Полезные штучки: 7 лучших приложений в дорогу 13:06, РБК Стиль и ASUS МОК подал апелляцию на снятие санкций с лыжника Легкова 13:03, Общество МЧС сообщило о продлении проверок ТЦ после пожара в «Зимней вишне» 13:01, Общество Кремль заявил о незаконности санкций против энергопроектов в ЕС 13:01, Политика Снайпер застрелил мэра филиппинского города 12:57, Общество Победный матч с Испанией посмотрели почти 3 млн москвичей 12:50, Общество Для дольщиков и застройщиков: что изменят поправки в 214-ФЗ 12:46, Недвижимость Загружай и властвуй: 10 лет работы App Store в шести картинках 12:45, Бизнес Пранкеры разыграли главу СБУ от лица Бабченко 12:35, Общество Неизвестный Китай: какая культура скрывается за иероглифами 12:34, РБК и Шелковый путь Тото Кутуньо госпитализировали в Бельгии из-за жары 12:28, Общество СМИ анонсировали отставку главного тренера сборной Аргентины 12:23, Спорт Падение биткоина: стоит ли ждать нового роста стоимости цифровых денег 12:16, Мнение Прокуратура в Сеуле выдала ордер на арест главы авиакомпании Korean Air 12:14, Общество Тест: что будет, если футбольный мяч попал в судью и сменил направление? 12:03, Спецпроект РБК Спорт В делегации конгресса США рассказали о желании встретиться с Путиным 12:02, Политика «Транснефть» приостановила отгрузку нефти из-за шторма в порту Козьмино 11:59, Бизнес Когда покупать Cardano: криптовалюта подорожала до $0,141 11:58, Крипто Аксенов назвал «смешной» ситуацию с названием Крымского моста в Google 11:53, Политика
Победный матч с Испанией посмотрели почти 3 млн москвичей
ЧМ-2018, 12:50
0
Победный матч с Испанией посмотрели почти 3 млн москвичей

Трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная России вырвала в серии пенальти победу у сборной Испании, собрала к экранам телевизоров свыше 2,8 млн москвичей, следует из предварительных данных компании Mediascope. Таким образом, матч посмотрели более чем на 300 тыс. москвичей больше, чем матч с Египтом, или 19,6% всех жителей столицы старше четырех лет (на матче с Египтом было 17,5%).

По данным Mediascope, матч с Испанией смотрели 60,1% всех москвичей, у которых в этот момент был включен телевизор.

Общее число тех, кто по ходу матча хотя бы на минуту переключил свой телевизор на футбол, почти вдвое превысило тех, кто смотрел весь матч (5,144 млн, 36% населения Москвы старше четырех лет).

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Фоторепортаж Еще 9 фото
Фотогалерея

Сборная России по футболу обыграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победила российская команда — 4:3. При этом вратарь российской сборной Игорь Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара испанских футболистов.

Москва празднует выход сборной России в 1/4 ЧМ-2018. Фоторепортаж Еще 10 фото
Фотогалерея

Теги: ЧМ-2018 , трансляция матчей
Главное
Керимов вернулся в Москву после снятия обвинений во Франции Политика
Материалы по теме
Путин поздравил сборную России с победой над Испанией Политика
Глава Минспорта назвал историческим праздником победу над Испанией Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter