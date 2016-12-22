В Москве открыли движение по новому Крылатскому мосту

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку на западе города, сообщает ТАСС.

«Строительство Северо-Западной хорды находится на завершающем этапе. Сегодня мы открываем Крылатский мост — один из последних объектов этой новой городской магистрали», — сказал Собянин.

Новый транспортный объект длиной в 282 м возводили с 2016 года рядом с уже существующим (он станет его дублером).

Мост соединяет улицы Крылатская и Нижние Мнёвники, а также разводной съезд с улицы Нижние Мнёвники в сторону Карамышевской набережной. Он стал частью южного участка Северо-Западной хорды — скоростной магистрали протяженностью 79 км, которая должна пройти через северный и западный районы Москвы от Дмитровского шоссе до Сколковского, а также Мичуринского проспекта.