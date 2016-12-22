«Транснефть» приостановила отгрузку нефти из-за шторма в порту Козьмино, работа возобновится вечером 2 июля. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«В остальных портах погода рабочая. В Новороссийск опаздывает более, чем на сутки нефтепродуктовый танкер. Из-за отсутствия свободных емкостей остановлена прокачка по продуктопроводу Тихорецк — Новороссийск 1. Остальные работы — в графике», — указано в сообщении.

По предварительным данным, по итогам прошедшего месяца в Козьмино отгружено 2400 тыс. т нефти, в Усть-Луге — 2100 тыс. т нефти, в Приморске — 2900 тыс. т нефти и 1200 тыс. т дизеля, в Новороссийске — 2280 тыс. т нефти и 435 тыс. т дизеля.

«Прием нефти в систему идет по графику. По поставкам на НПЗ — приостановлены поставки из-за отсутствия маршрутных поручений на Антипинский, Марийский и Афипский НПЗ. Кроме того, Антипинский и Марийский НПЗ не добрали объемы нефти, запланированные на прошедший месяц», — отмечает «Транснефть».

В январе «Транснефть» отмечала, что экспорт нефти по трубопроводам компании в 2018 году уменьшится с 233,8 млн до 226,8 млн т (на 3%). При этом через Козьмино планировали отгрузить 31 млн т нефти (по сравнению с 31,7 млн т в 2017 году), в основном через порт проводят коммерческие поставки.