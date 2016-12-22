«Транснефть» спрогнозировала снижение экспорта нефти в 2018 году на 3%

Экспорт нефти по трубопроводам «Транснефти» в 2018 году снизится на 3%, с 233,8 млн до 226,8 млн т, заявил на пресс-конференции вице-президент компании Сергей Андронов. Этот прогноз основывается на заявках на прокачку нефти со стороны нефтяных компаний. Основной причиной снижения он назвал ожидаемый рост переработки внутри страны примерно на 5 млн т в год. При этом общий объем прокачки нефти Андронов оценил в 482,7 млн т (плюс 1,1% к 2017 году).

Наибольший рост объемов экспорта ожидается в направлении Китая. Поставки в эту страну, по данным «Транснефти», вырастут на 43,5%, с 26,7 млн до 38,3 млн т в год (через ВСТО и Казахстан). В основном это произойдет за счет прокачки дополнительных объемов нефти «Роснефти» через ответвление от трубопровода ВСТО Сковородино — Мохэ, поставки увеличатся с 16,5 млн до 28,3 млн т.

Через порт Козьмино в 2018 году планируется прокачать 31 млн т нефти — чуть меньше, чем в 2017 году (31,7 млн т). По словам Андронова, наибольший объем прокачки через этот порт придется на «Роснефть» (около 37% от всех объемов) и «Сургутнефтегаз» (28%). На Иркутскую нефтяную компанию придется 12,2%, ЛУКОЙЛ — 3,6%, добавил он.

Из-за роста поставок в восточном направлении ожидается снижение экспорта на Запад, отметил Андронов. Через порт Новороссийск в 2018 году планируется поставить 27 млн т нефти (в 2017 году было поставлено 30,655 млн т), через Приморск — 34 млн т (против 43,982 млн т), через Усть-Лугу — 28 млн т (против 32,678 млн т).