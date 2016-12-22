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Посол России рассказал об ожиданиях от нового президента Мексики
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Посол России рассказал об ожиданиях от нового президента Мексики
Политика, 07:32
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Посол России рассказал об ожиданиях от нового президента Мексики

Российский посол в Мехико Эдуард Малаян заявил, что Москва рассчитывает сохранить конструктивные отношения с Мексикой после избрания нового президента в этой латиноамериканской стране. Об этом дипломат заявил «РИА Новости».

«Россия и Мексика традиционно уже почти на протяжении 130 лет официальных дипотношений поддерживают плодотворный и дружеский характер взаимодействия. Мы рассчитываем, что эта тенденция не только сохранится при новом президенте, но и получит дополнительное развитие», — сказал Малаян.

Он отметил, что результаты выборов будут известны через определенное время, но уже сейчас можно сказать, что мексиканские граждане независимо от их пристрастий и убеждений проголосовали за перемены.

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Кроме того, дипломат выразил надежду на то, что в успехе победителя гонки за президентское кресло не будут искать «внешнее влияние». «Мы подчеркивали, что Россия выступает за сильную, экономически и политически независимую Мексику, занимающую свое достойное место среди ведущих стран мира и успешно реализующую свои программы развития в условиях мира, стабильности и безопасности», — заключил Малаян.​

Голосование на президентских выборах в Мексике прошло в воскресенье, 1 июля. По предварительным данным, победу одержал кандидат от коалиции «Вместе мы сделаем историю» Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Теги: выборы президента , Мексика , посол России
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