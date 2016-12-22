Два пилота погибли при падении военного самолета в Бангладеш
Общество, 02:58
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Два пилота погибли при падении военного самолета в Бангладеш
При крушении тренировочного самолета Военно-воздушных сил Бангладеш на юго-западе страны погибли два пилота, сообщает Bangla Tribune со ссылкой на главу отделения по связям с общественностью армии Бангладеш Аламгира Хоссейна.
Он рассказал, что крушение самолета K-8W произошло в округе Джессор. Погибли двое пилотов — Сираджул Ислам и Энает Кабир Палаш. Самолет взлетел с базы Военно-воздушных сил для совершения ночных учебных полетов.
В настоящее время спасатели продолжают ликвидацию последствий крушения. Для расследования причин произошедшего будет создан специальный комитет.
В конце июня в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, который находился на стадии испытаний и еще не был официально введен в состав ВВС Индии.