ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,36 62,34 EUR Нал. 74,04 72,69 USD Бирж. 62,77 -0,03 EUR Бирж. 73,29 +0,64 USD ЦБ. 62,76 -0,53 EUR ЦБ. 72,99 -0,10 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6341,00 -0,90 IMOEX 2295,95 +2,03% RTSI 1154,16 +2,58% Brent 79,50 +2,41% DJIA 24271,41 +0,23% Nasdaq 7510,30 +0,09%
Два пилота погибли при падении военного самолета в Бангладеш
Лента новостей
Два пилота погибли при падении военного самолета в Бангладеш 02:58, Общество Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке 02:52, Политика Не менее 20 человек погибли и 45 пострадали в массовом ДТП в Танзании 02:29, Общество Глава МВД Германии собрался в отставку из-за разногласий с Меркель 01:56, Политика Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 01:52, РБК и Schneider Electric Тренер сборной Хорватии назвал Россию «великим соперником» 01:34, Общество Россия прошла Испанию на ЧМ-2018. Лучшие моменты матча 00:59, Спорт  Редкий экземпляр «Гарри Поттера» с ошибками ушел с молотка за $74 тыс. 00:49, Общество В США отчитались об испытаниях «гравитационной» ядерной бомбы 00:16, Политика Москва празднует выход сборной России в 1/4 ЧМ-2018. Фоторепортаж 00:00, Фотогалерея  Греф заявил о заинтересованности в продаже Паритетбанку «дочки» Сбербанка 01 июл, 23:53, Финансы Хорватия обыграла Данию и стала соперником сборной России на ЧМ-2018 01 июл, 23:48, Спорт Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 01 июл, 23:22, Спецпроект РБК Спорт Иньеста объявил об уходе из сборной Испании после вылета с ЧМ-2018 01 июл, 23:10, Спорт Пассажирский поезд протаранил машину на переезде в Саратовской области 01 июл, 23:07, Общество Сдержанный успех: почему договор о ядерном нераспространении надо беречь 01 июл, 22:56, Мнение Жирков сможет сыграть только в финале чемпионата мира 01 июл, 22:35, Спорт Космонавт с МКС поздравил сборную России с выходом в 1/4 чемпионата мира 01 июл, 22:25, Общество Reuters узнал о росте объемов выпуска Tesla Model 3 до 5 тыс. в неделю 01 июл, 21:56, Бизнес Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 01 июл, 21:53, РБК и Ингосстрах Тренер сборной Испании взял вину на себя за поражение от России 01 июл, 21:46, Спорт Пять человек погибли в ДТП в Липецкой области 01 июл, 21:34, Общество В Севастополе ответили на слова Порошенко про украинские корабли в городе 01 июл, 21:16, Политика Путин поздравил сборную России с победой над Испанией 01 июл, 21:14, Политика Болельщики в разных городах России празднуют победу. Фоторепортаж 01 июл, 21:07, Фотогалерея  ЧМ-2018. 1/8 финала. Хорватия — Дания. Онлайн 01 июл, 21:00, Спорт Артем Дзюба назвал победу сборной великой использованной возможностью 01 июл, 20:57, Общество Черчесов объяснил план на победный матч с Испанией 01 июл, 20:56, Спорт
Два пилота погибли при падении военного самолета в Бангладеш
Общество, 02:58
0
Два пилота погибли при падении военного самолета в Бангладеш

При крушении тренировочного самолета Военно-воздушных сил Бангладеш на юго-западе страны погибли два пилота, сообщает Bangla Tribune со ссылкой на главу отделения по связям с общественностью армии Бангладеш Аламгира Хоссейна.

Он рассказал, что крушение самолета K-8W произошло в округе Джессор. Погибли двое пилотов — Сираджул Ислам и Энает Кабир Палаш. Самолет взлетел с базы Военно-воздушных сил для совершения ночных учебных полетов.

В Индии пилот погиб при крушении истребителя
Общество

В настоящее время спасатели продолжают ликвидацию последствий крушения. Для расследования причин произошедшего будет создан специальный комитет.

В конце июня в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, который находился на стадии испытаний и еще не был официально введен в состав ВВС Индии.

Теги: авиакрушение , ВВС , Бангладеш
Главное
Тренер сборной Хорватии назвал Россию «великим соперником» Общество
Материалы по теме
Легкий штурмовик ВВС США разбился в штате Нью-Мексико Общество
В Японии потерпел крушение истребитель ВВС США Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter